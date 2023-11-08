انت الان تتابع خبر زوجة الفنان يوسف الشريف تفاجئ الجميع بتعليق صادم عن الفن؟! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - شاركت السيناريست إنجي علاء جمهورها منشور تحدثت به عن أوضاع الفن في الوقت الحالي، وما يفعله بعض الفنانين لتشويه صورته.
وقالت عبر حسابها على فيسبوك: "أنت كفنان مبدع ربنا أنعم عليك بنعمة قدرها عظيم... لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك... ومن سمو الفن إنه مرآة لمشاعر المجتمع".وأضافت: "الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس... حاسس بيهم... بيعبّر عنهم... وعن الوجع اللي جواهم وحتى وهو بيرفّه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم".
وأكملت: "الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادّهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه... أنا بريئة من العبث اللي بيحصل ده... الفن أرقى من كده بكتير".
ولدت إنجي علاء في 3 مارس 1983 وهي كاتبة مصرية، تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي زوجة الفنان المصري يوسف الشريف.