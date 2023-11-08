انت الان تتابع خبر "بعد سخرية رامز منه".. لن تصدقوا من هو الفنان الذي تقاضى اجره مرتين في برنامج رامز نيفر اند! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حقق برنامج رامز نيفر اند للفنان المصري رامز جلال نجاحا كبيرا بعد عرض جميع حلقاته في شهر رمضان الماضي، حيث كانت فكرته مختلفة عن السابقات.

وبعد استضافة العديد من النجوم، تسائل الجمهور عن هوية الفنان الذي تقاضى أعلى اجر، حيث اعتقد البعض أن الفنان محمد رمضان قد تقاضى اعلى مبلغ، بينما أعتقد البعض الآخر أن الفنان أحمد السقاء هو من تقاضى أكثر.

ولكن مااثار الجدل حقا، هو الفنان الذي أخذ اجره مرتين، حيث كشفت مصادر غير رسمية أن الفنان مصطفى كامل قد تقاضى اجره مرتين، مرة عند استضافته، والاخرى بعد عرض الحلقة والسخرية منه.

ولم يفصح البرنامج عن حقيقة هذه المبالغ وحقيقة ماتنشره المواقع الاخبارية وتظل مجرد تكهنات الجمهور.