نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تفكر بالاعتزال وتكشف عن موعد طرح أحدث أغانيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة اللبنانية إليسا عن تفاصيل علاقتها بالموضة والأزياء، وذلك خلال لقاء لها ببرنامج et بالعربي على هامش ندوتها في أحد المؤتمرات في الرياض وكشفت عند عدة أمور منها تفكيرها في الاعتزال وعن موعد طرح أحدث أغانيها.

وقالت إليسا: أول معاش قبضته روحت اشتريت هدوم، أنا بحب اللبس والأناقة من أنا وصغيرة، أكيد مكنش عندي إمكانيات بس لما بقى عندي إمكانيات بقيت أجيب أكتر، وأنا فنانة ودا جزء من شغلي.

وبسؤالها عن ألبومها الغنائي الجديد قالت: الألبوم الجديد نزلت منه أغنيتين أخرهم أغنية العقد، والألبوم فيه مشاكل، ولازم نستنى شوية لغاية ما يروق الوضع.

وخلال ندوة إليسا بمؤتمر هي هب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالرياض، كشفت عن السبب وراء تفكيرها بالاعتزال سابقًا، وقالت: من ورا ضغوط نفسية معينة قررت أني اعتزل مش لأنه جه الوقت اللي بشوف فيه أني لازم اعتزل.

واضافت: أنا كنت مرتاحة مع الشركة اللي كنت معاها لمدة 20 سنة شركة روتانا، بس جه وقت كان عندها نظام معين ونقل كل الأرشيف بتاع الفنانين اللي عندها من منصة لتحصره على منصة أخره، وحصلتلي صدمة لأني مبقاش عندي حقوق لأي أغنية، وهنا قررت أني أنتج

ليست المرة الأولى لتفكير إليسا في الاعتزال"



أعلنت إليسا منذ فترة كبيرة أنها تنوي الاعتزال حيث أنها نشرت تغريدة عبر تويتر وقالت فيها: "أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن"، وظل هذا المنشور يسبب حيرة كبيرة لمحبيها لأن السبب مجهول ولكنه تراجعت عن قراراها وقدمت أكثر من عمل فني

أزمة هيفاء وهبي وإليسا

على الرغم من الصداقة القوية التي تجمع بينهم ولكن لم تسلم إليسا من أقاويل هيفاء وهبي في أحد اللقاءات القديمة إذ شبهتها بالسيارة القديمة التي عافى عليها الزمن

وتخطف منها الأنظار السيارة الحديثة، وردت إليسا على ذلك الأمر بعد أيام، في لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "الحكم"، وأكدت أن هيفاء ليس لديها أي موهبة

أزمة إليسا مع شركات الإنتاج

تفاجأت إليسا أن شركة روتانا حذفت أغانيها بعد اتفاقها الجديد مع شركة ديزر ونشرت إليسا تغريدة تعبر بها عن استياءها بسبب الامر وقالت: "حقيقة... تم حظر المحتوى الخاص بي من قبل روتانا بسبب اتفاقهم الجديد مع Deezer، أنا منهارة لرؤية مجهودي يختفي بعد كل هذه السنوات



إصابتها بسرطان الثدي وتصريحها "بتصعب عليا نفسي

وفي واقعة مفاجئة، أعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي، في أحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي طرحتها العام الماضي، متحدثة عن مرضها وكيفية دعم أصدقائها لها في كليب حصل على ملايين المشاهدات ونال إعجاب الكثيرين، كما انتشرت حملة داعمة لإليسا في مرضها وحتى اليوم تساعد إليسا في التوعية من المرض وتحاول أن تساعد في الوعي وعلاج المرضى من خلال حملات تقوم بها، وأشارت إليسا في أحد اللقاءات إلى أن الطبيبة أخبرتها بإصابتها بالسرطان وضرورة استئصال الورم قبل حفل رأس السنة بـ3 أيام، وهو ما جعلها في حالة نفسية سيئة، لتتفاجأ بصحفي يسألها "لماذا انتي معصبة؟، وقالت: "بحترم شخص جاي يتكلم معايا فلازم يحترم خصوصيتي ولازم يعرف أنا بشو بمر.. أنا بتصعب عليا نفسي لما ألاقي الاتهامات دي وأنا من أكتر الفنانات اللي بيبقى فيه هجوم عليها