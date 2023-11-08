نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي: عندي حنين للماضي ودايمًا شايل الهم في شغلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم فهمي عن أسرار في حياته الشخصية وطفولته، بالإضافة إلي حديثه عن زوجته دانيا ومشاركته له في جميع تفاصيل حياته.

وعلق كريم فهمي عن خبرته في الحياة من خلال تصريحات تليفزيونية له، قائلًا: “الزمن بالنسبالي خبرة حياتيه كل ما تكبر في السن وتعيش مع ناس أكتر بتكتشف حاجات.. وأنت صغير بتكون غلبان وبريء أوي، وبتكبر وتكتشف أن الناس الطيبة مش شرط يكون وشها طيب، عندي فكرة أن ممكن يتقال عليا ناشف شويه، ومن فترة كنت بتفرج على فيديو لعمر طاهر بيتكلم عن الجيل بتاعنا اتأثرت جدا قال إن جيلنا رابط بين جيلنا جيل كبير وجيل صغير”.

كما تحدث كريم فهمي عن طفولته، قائلًا: “الطفولة والنستولوجيا بتأثر فيا خصوصًا أني كنت طفل طيب أو ي، ودايمًا شايل الهم في شغلي سواء تأليف أو تمثيل”.

أما عن علاقته بشقيقه أحمد، علق قائلًا: “طول عمرنا أنا وأحمد شخصيتنا مختلفة تمامًا ممكن نقعد أسبوع منشفش بعض بس في رابط بينا مفيش حاجه بتبعدنا عن بعض كـ اخوات.. وأحمد أخويا الكبير أكبر مني بسنتين وشهر، وأنا أهم حد بالنسباله في حياته”.

كما كشف كريم عن تعلقه بالماضي والذكريات حيث قال: “عندي حنين كبير للماضي الذكريات بتاعه الطفولة دي عندي كبيرة أو ي وبحن لفترة أني بلعب فيها كورة وفي الأهلي.. وبحن للفترة أني كنت شايف الناس كلها كويسة ومفيش ظلم خالص وأنا راضي بشكل كبير جدًا ومش عايز حاجه أكتر من كده.. والرضا اللي بيصنع السعادة مش أي حاجه تانية، وأنا بني ادم متسرع شويه وبحاول أغير من ده”.

كريم فهمي يكشف عن رغبة مراته في إتجاه للتأليف

واختتم كريم حديثه: “أنا مبعرفش اشتغل حاجه مش بحبها ومش بمشي ورا المفروض، وأول ما اتعرفت على مراتي كنت لسه بعمل أول مسلسل ليا وهو عرض خاص وكنت كاتب بيبو وبشير وكانت حابه أكتر أكون مؤلف مش ممثل وكانت عايزاني أعيش من غير شهرة ومع الوقت حبت اللي أنا بحبه، وعندي مشكلة ان قرارتي سريعة.. أنا ضد فكرة الديكتاتورية في البيت رأيها بالنسبالي مهم جدا بحب رأيها في كل حاجة”.