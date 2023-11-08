انت الان تتابع خبر جمال هذه السيدة الشقراء في شبابها كان سبب شهرتها واطفالها كانوا سبب تركها للتمثيل.. خمنوا من تكون! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حسابات فنية صورة سيدة شقراء كبيرة في السن تبين لاحقا انها أصبحت فنانة شهيرة وجمالها كان سبب شهرتها، لكنها اعتزلت بسبب اطفالها.

انها الفنانة مروة الخطيب التي شاركت في أكتر من 114 عمل فني تنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وأبدعت في الأدوار اللي قدمتها وكانت من أساطير الوسط الفني.

أحدث صورة للفنانة مروة الخطيب وإزاي لعبت الصدفة دور كبير في تغير حياتها ومعلومات عن حياتها الشخصية ومين هي الشخصية اللي بتتمني تجسدها.

إنتشرت صور للفنانة مروة الخطيب بعد أن تغيرت ملامحها وظهر عليها علامات التقدم في العمر وزيادة في الوزن لدرجة إنه لم يتعرف عليها الكثير.

و ظهرت في حفل زفاف بنتها على المهندس محمد فودة بحضور عدد من نجوم الفن وتم إلتقاط صور ليها وهي بترقص مع بنتها وسط فرحة كبيرة وأيضا صور عائلية اخري.

ولدت الفنانة الجميلة في لبنان سنة 1958 لأب مصرى وأم لبنانية، ودرست في كلية الحقوق بجامعة بيروت، وإنتقلت للقاهرةودخلت مجال الفن بالصدفة، عندما التقاها المخرج المصري الكبير تيسير عبود أثناء زيارتها لصديقتها في الإستوديو، وأعجب بجمالها اللافت وأسند ليها دورا صغير في فيلم "دعوني أنتقم"، ومن بعدة قدرت تظهر نفسها بشكل ملفت.

وشاركت في عدة أفلام منها: "عشرة على عشرة، وأمهات في المنفي، والهروب من الخانكة والحجر الداير، وبيت القاصرات، وأيام الغضب"، وغيرها.

وعلي الصعيد الشخصي تزوجت مروة الخطيب، من الفنان ناصر سيف، وأنجبت منه أحمد ونور،وبعد زواجها توقفت عن التمثيل لفترة علشان تتفرغ لتربية أطفالها وجعلت عيلتها في دائرة اهتمامتها الأولي.