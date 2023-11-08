انت الأن تتابع خبر "كلب فلوس".. زوجة بيومي فؤاد تخرج عن طورها وتفجر اعترافات صادمة للجمهور!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت زوجة الفنان المصري بيومي فؤاد على خط أزمة خلافه مع زميله الفنان محمد سلام، بعد انسحاب الأخير من المشاركة في عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتبت أماني سويدان عبر حسابها في فيسبوك ردا على مهاجمي زوجها عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بعيدا عما يحدث أو على هامشه، ببساطة شديدة وبوضوح أشد لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصديق -على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد".وأضافت أماني في منشورها: "ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها.. وصلى الله عليك وعلى آلك وسلم".

بدأت قصة أزمة الممثل بيومي فؤاد بعدما هاجم محمد سلام بشكل غير مباشرعقب عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال فؤاد: "من حقك تعتذر عن المسرحية، بس مش من حقك تغلط في فنك، إحنا ما بنجيش علشان نضحّك حضراتكم، إحنا بنقدّم فنًا مصريًا، وأنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًا".

وأضاف: "شيء عظيم أن يكون للفنان جمهور في كل الدول، وشيء عظيم أن أتصور مع شاب سعودي، وأتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم أنني مصري، أنا بشرّف بلدي، وهنا أحاول أن أُخفف على رجل أنقذ موقفًا وكان رجل قدها اسمه محمد أنور (الذي حلَّ بديلاً لمحمد سلام، وتعرّض لانتقادات لاذعة)".

واختتم: "أنا فنان مصري، ولي الشرف أنني جئت للمملكة العربية السعودية، كثر خيركم، إحنا بنتعب ونشقى علشان نقدم فنًا، ولو الموضوع كده، يبقى فيه فنانون من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، إحنا بنقدم فنًا".