نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا تنضم لأبطال مسلسل ألف ليلة وليلة رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة هنادي مهنا لأبطال مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، سيبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون المسلسل هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية.





أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

ومسلسل ألف ليلة وليلة يشارك في بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.



أحدث أعمال هنادي مهنا



ومن ناحية أخرى، انتهت هنادي مهنا مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم أنا وابن خالتي، والذي تجسد خلاله شخصية ابنة سيد رجب، ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، إسراء رخا، وعلي لوكا، والعمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح، تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

اخر اعمال هنادي مهنا



ويذكر ان اخر اعمال هنادي مهنا هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل كشف مستعجل، بطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، إلهام وجدي، إيمي طلعت زكريا، من تأليف إيهاب بليبل ومحمود ماجد وإخراج شادي الرملي، جسدت هنادي مهنا خلال المسلسل دور شقيقة محمد عبد الرحمن «توتا»، والتي تتعرض للعديد من الأزمات في حياتها، دارت احداثه في إطار اجتماعي مشوق وكوميدي لايت، ويعرض المسلسل على 15 حلقة، ولم تعلن المنتجة حتى الآن عن باقي الأبطال المشاركين، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل قريبا.

كما ظهرت في مسلسل سيب وأنا سيب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: هنا الزاهد، أحمد السعدني، يارا جبران، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي حول السوشيال ميديا وتعامل الناس معها، وعُرض على منصة شاهد الإلكترونية، وتكون من 10 حلقات.