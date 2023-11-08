نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تدافع عن بيومي فؤاد: "بيغير على فنه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة هالة صدقي، على رأيها في الخلاف بين الذي حدث بين محمد سلام وبيومي فؤاد، مشيرة أن الأخير له مطلق الحرية في رأيه وله وجهة نظر ولكن السوشيال ميديا هي من أشعلت القصة.

وتابعت الفنانة هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية، عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة:"السوشيال ميديا مش محترمة لأن الناس سابت القضية والناس اللي بتموت وسابوا الناس اللي مش عارفين نوصلهم المياة والأكل النضيف ومسكوا في قضية فرعية.. إحنا في مصيبة كبيرة، إتنين زملا وكل واحد ليه وجهة نظر لازم نحترمها في النهاية".

وأشارت هالة صدقي، إلى أنها تحترم وجهة نظر الفنان بيومي فؤاد، كونه يقدر مهنته وفنه ويغار على مهنته وأن هناك أشخاص أهانوا الفن بسبب رسالة سلام، معقبة:"لو أعتذر وقفل المسرحية ده مش هيفيد القضية الفلسطينية.. هو متضايق لأنه حس متضايق لأن في ناس بتسخن الزملاء على بعض وفي كتائب بتشتم الفنان.. إيه التفاهة دي!؟".

وأختتمت هالة صدقي، بأن هناك أشخاص يشعلون القضية بين زملائها وهو شي لا يعنيهم، مطالبه إياهم بحب بعضهم بالبعض والتبرع لأهالي فلسطين، معقبة:"طيب ما سلام نزل وأشتغل في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع طيب ما ده مسلسل كوميدي".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.