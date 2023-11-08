نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البرومو.. تفاصيل جديدة في أحداث فيلم بلوموندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو بطولة الفنان حسن الرداد البرومو الرسمي للفيلم، تمهيدًا لعرضه في دور العرض المسرحية والعربية يوم 15 نوفمبر الجاري.

احداث برومو فيلم بلوموندو

ويظهر الرداد خلال الفيلم بشخصية الشاب الدنجوان والذي يدخل في علاقات غرامية مع 4 فتيات وهذا بعد سفر زوجته خارج البلد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ويواجه العديد من المواقف الكوميدية خلال أحداث الفيلم، كما يقدم حسن خلال الفيلم أغنية تحمل اسم أنا الجامد.

اغاني فيلم "بلوموندو"



ويقدم حسن الرداد، خلال أحداث الفيلم أغنيتين بصوته، إذ جرى الانتهاء من تسجيلهما مؤخرا، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف معه خلال الأحداث، ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا.

أبطال فيلم بلوموندو

وشارك في الفيلم عدد من الفنانين أبرزهم: الفنانة هاجر أحمد، ميرنا نور، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، بدرية طلبة، عمرو عبد الجليل، محمد محمود والعمل من إخراج ياسر سامي وتأليف حازم ويفي.



قصه فيلم بلوموندو

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يعمل في مجال العقارات ويتزوج من إحدى السيدات وتتوالى أحداث الفيلم، حيث تنقلب حياته بعد سفر زوجته ويتفاجأ أن هناك العديد من الأمور التي كانت تحدث له في الخفاء وهذا عندما يسعي لتغير ما يحدث من حوله.



آخر أعمال النجم حسن الرداد



ويذكر ان آخر أعمال النجم حسن الرداد في السينما، هو فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي حقق نجاح كبير منذ وقت عرضه في السينما، كما أنه أعاد عرض الافلام المصرية في السينما الألمانية عقب غياب دام لأكثر من 60 عامًا، وشارك في بطولته كل من حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، هلا السعيد، أحمد بدير، ومجموعة أخري من النجوم، وقام بتأليف فيلم "تحت تهديد السلاح" المؤلف أيمن بهجت قمر، وكان من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.