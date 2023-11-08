نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية أكرم حسني في مسلسل بابا جه رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعد الفنان أكرم حسني في الفترة الماضية لتحضيرات مسلسل جديد بعنوان بابا جه، يشارك من خلاله في موسم رمضان 2024.

شخصية أكرم حسني في مسلسل بابا جه

وسيظهر أكرم خلال أحداث العمل بشخصية مدير فندق ويتأثر بكورونا، وهو مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.



أحدث أعمال أكرم حسني

ومن ناحية اخري، عُرض لـ أكرم في الفترة الماضية فيلم العميل صفر، تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، وشارك فيه كل من بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد أوتاكا، منذر رياحنة، وآخرين، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي، يضم أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، فيدرا، ومصطفى غريب، ومن تأليف وإنتاج وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

يتحول "صفر عبد اللطيف شداد الهمم" من فرد أمن إلى العميل صفر في ظروف غامضة، مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شاب بسيط لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له حمل السلاح فضلًا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

أحدث أعمال اكرم حسني في المسرح

يقوم الفنان أكرم حسني بإجراء بروفات يومية مع صناع وأبطال عرضه المسرحي الجديد المعنون بـ "تطبق الشروط والأحكام"، وذلك استعدادًا لبدء عروضها يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023، المسرحية تقدم قصة كوميدية حول شاب طباخ يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، ولكن عندما يقدم على الزواج منها، يفرض والدها شرطًا غريبًا عليه، وهو أن يدخل إحدى دور المسنين المخصصة للمجرمين المعتزلين،تتوالى الأحداث بشكل كوميدي ومشوق في هذه المسرحية.



آخر أعمال أكرم

ويذكر ان آخر أعمال أكرم في الدراما مسلسل مكتوب عليا، الذي عُرض في رمضان 2022، وكان من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك فيه أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وعدد آخر من النجوم، وحقق العمل نجاح كبير وقت عرضه.

اخر اعمال اكرم حسني في المسرح

وعلى مستوى المسرح، قدم أكرم الفترة الماضية مسرحية حتى لا يطير الدكان، التي عرضت في موسم الرياض، وكانت من تأليف أمير طعيمة وإخراج أوتاكا، وشارك فيها كل من بيومي فؤاد، درة، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب.