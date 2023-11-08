نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية فتحي عبدالوهاب في مسلسل المداح رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد النجم فتحي عبدالوهاب مؤخرًا على المشاركة في الجزء الرابع من مسلسل المداح، من المقرر أن يجسد ضمن الأحداث شخصية دكتور في الإعجاز العملي بـ القرآن، ومن المفترض أن يبدأ تصوير مشاهدة خلال الأيام القادمة.

أبطال مسلسل المداح

وكان الفنان حمادة هلال، قد قدم مسلسل «المداح 3»، في رمضان 2023، تحت عنوان «أسطورة العشق»، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

أحدث أعمال فتحي عبد الوهاب

من ناحية أخرى، تعاقد مؤخرًا على المشاركة في فيلم فيتو، بطولة إلهام شاهين، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي يناقش أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، ويشارك بجانب إلهام شاهين في بطولته كل من عمرو عبدالجليل، ماجد المصري، ورانيا يوسف، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم الذي يتولى إخراجه ياسر سامي، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبًا.

فتحي عبدالوهاب في مسلسل الحشاشين

كما يواصل فتحي عبدالوهاب في الفترة الحالية تصوير مسلسل الحشاشين، ويلعب خلاله شخصية نظام الملك وهو العدو المباشر لـ حسن الصباح الذي يقدمه كريم ضمن أحداث الحشاشين، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، سامي الشيخ، نور إيهاب، وسارة الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

أخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب

يذكر أن أخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب، هو مسلسل سوق الكانتو، والذى شارك فى السباق الرمضاني الماضي 2023، وهو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ودارت أحداثه حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.