انت الأن تتابع خبر تعرفوا على شقيق جورج سيدهم الذي أذاقه من كأس الغدر وجعله يتمنى الموت.. تفاصيل اكثر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كان النجم الكبير جورج سيدهم، الضلع الثالث في أضلاع ثلاثي أضواء المسرح، مع سمير غانم والضيف أحمد، وواحد من كوميديانات مصر الين حفروا أسمهم في قلوب من أحبوهم عبر السنوات الطويلة.

ولد جورج سيدهم في 28 مايو 1938، في جرجا بسوهاج، كان والده شفيق سيدهم يمتلك خمارة في جرجا كان هذا سنة 1938 والخمارات كانت منتشرة مثل انتشار القهاوى حاليا، وعند ولادته ظنوه ميتا، لم يكن به أي نفس، ظلت الداية (القابلة، وهو نظام ولادة بدائي موجود حتى الآن في القرى) تحركه يمينا ويسارا دون أي حركة، فقالت لوالدته: – يعوض عليكي ربنا يا قريبتي..فوضعوه في “مشنة” وألقوه تحت السرير، وانتظروا قدوم والده لكي يدفنه، وسط حسرة الأم، وبكائها، لكن جارة لجورج سيدهم أتت تتطمئن على أمه، فوجدته في مشنة، فشكت في وفاته، فجلبت بصلة، ووضعتها بجوار أنفه، فبكي الصغير جورج، يقول جورج عن هذه الواقعة: “أنا أتولدت ميت، ومدين للست دي بحياتي”.

التحق جورج بكلية عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961، والتقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون.

ولمع الثلاثي في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات، إلا أنه عقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج في العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا. ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم “أهلًا يادكتور، والمتزوجون، وحب في التخشيبة وفندق الأشغال الشاقة وموسيقى في الحي الشرقي، وعدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

قصص وحكايات جورج سيدهم

لم يكن جورج يركز في حجم الدور ومساحته بقدر تركيزه في تأثير الدور، فمثلا دور عبد العظيم الصغير في فيلم البحث عن فضيحة واحد من أشهر أدواره، رغم أن مدته على الشاشة دقائق معدود، وشارك في أفلام مثل “الجراج” و”الشقة من حق الزوجة” و”المعتوه” و”عالم عيال عيال” و”قاع المدينة” و”أضواء المدينة” و”البحث عن فضيحة” و”فرقة المرح” و”المجانين الثلاثة” و”شباب مجنون جدا”.في سنة 1997، شارك جورج سيدهم في مسلسل بوابة الحلواني الجزء الثالث، وضيف شرف في فوازي الحلو ما يكملش، وهي أخر أعماله وبعدها اختفى تماما عن أي عمل فني.

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قبل هذا العام كان جورج يرفض الزواج نهائيا، وعرض عليه سمير غانم والضيف أحمد الزواج أكثر من مرة، لكنه كان يرفض وبشكل قاطع، حتى قابل الدكتورة الصيدلانية ليندا، وشعر نحوها بانجذاب فقرر الزواج منها بعدما تعدى الخمسين من عمره وتحديدا في عمر الثالثة والخمسين في سنة 1991.

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وقصة زواج جورج سيدهم من ليندا قصة أشبه بالأفلام، تقول الدكتورة ليندا مكرم: “إحنا كنا جيران بشكل خاص، فالصيدلية التى أعمل بها تقع بجوار المطعم الخاص لجورج، وفي يوم طلب جورج دواءً معيناً، ولكنه كان ناقصاً فى السوق المصري، وظل يبحث عنه طويلا، لكنني استطعت أن أجلبه له من خالى المقيم فى أمريكا، وحينما اتصلت الصيدلية به لتخبره بتوافر الدواء جاء ليشكرنا”.

وتضيف ليندا: “قابلته لأول مرة، ورفضت أن آخذ حق الدواء لأن خالى رفض أن أدفع له ثمنه من الأصل، وكان هذا اللقاء هو سبب الزواج، لأنه شعر بعد مقابلتى بأنه يريد الزواج منى، واستمرت الخطوبة لمدة 3 أشهر، وتمت الزيجة عام 1991”.كان لجورج أخ شقيق اسمه أمير، كان أمير مدير مسرح جورج، ومدير أعماله، وشارك كممثل في عملين هما فيلم الغيبوبة الذي عُرض عام 1998 وفيلم عنتر زمانة عام 1994، شعر أمير بالغيرة من زواج شقيقه، ومن زوجته التي سترث كل أملاكه، فقرر بموجب التوكيل الذي حرره له شقيقه بيع كل أملاكه له، وجمع كل الأموال وهاجر إلى أمريكا بلا رجعة.

في عام 1997 أصيب جورج سيدهم بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام، مما أدى إلى ابتعاده عن الفن، ولم يظهر إلا بعد أكثر من 20 سنة في إعلان تلفزيوني لشركة بيبسي مع سمير غانم وشيرين في رمضان 2014،، وذلك بضغط من سمير غانم لكي يرفع من روحه المعنوية، وكان ظهوره في الإعلان محزنا بسبب ضعفه الواضح، وذكر الناس بذكريات مسرحية المتزوجون الشهيرة التي قدم بها واحد من أشهر أدواره، وبعد انتهاء الإعلان انخرط الثلاثي في البكاء.

وفي فترة رئاسة الفنان يوسف شعبان لنقابة المهن السينمائية، طالب الفنان جورج سيدهم بمعاش استثنائي من النقابة بسبب ظروف مرضه، لكن النقابة لجأت للحكومة لعمل معاش استثنائي لأن معاش النقابة لا يكفي، وقال وقتها الفنان يوسف شعبان في لقاء مع الفنان محمود سعد: “جورج سيدهم معاشه كان 200 جنيه، وهو شيء مؤسف ومحزن ومهين، ولكن هذه إمكانيات النقابة”.كانت الدكتورة ليندا مكرم نعم الزوجة، وظلت بجواره، ورفضت المتاجرة بمرضه، وكان من الممكن أن تكسب ملايين الدولارات لتصويره في مرضه، لكنها حافظت على مساحته الخاصة، وكانت ترفض عروض بمبالغ مالية ضخمة لظهوره على التلفزيون حتى لا تتاجر بمرضه،حتى وفاته في 27 مارس 2020 عن عمر ناهز 82 عاما.

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وفي يناير 2023، كرم الرئيس السيسي الدكتورة ليندا مكرم أثناء افتتاح مشروعات قومية في سوهاج، وتكريم اسم الفنان الراحل «جورج سيدهم»، تقديرا لمسيرته الفنية وكونه واحد من صناع البهجة في مصر.