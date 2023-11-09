نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع فلسطين.. أحمد فريد يتبرع بأرباح 3 لوحات إلى الهلال الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال نجوم الوسط الفني يسعون في تقديم رسالتهم وتوصيل صوت الشعب الفلسطيني، ليعرف العالم جميعًا عن القضية الفلسطينية والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها قوات الاحتلال في أهالي قطاع غزة.

كشف الفنان أحمد فريد عن الفكرة التي قرر تطبيقها بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، وذلك من اجل دعم فلسطين وأهالي غزة في معاناتهم، حيث طرح ثلاث لوحات فنية “ديجتل” بعنوان "الصرخة، الحرية، الأمل"، إذ سيتمكن الجمهور من تقديم التبرع من خلال شراء تلك اللوحات، والتي تعتبر تبرع لجمعية الهلال الأحمر من أجل دعم مواطني غزة.

أحمد فريد يتبرع لصالح فلسطين

فنشر أحمد فريد عبر حسابه الشخصي على موقع “الفيس بوك” قائلًا:" دي أقل حاجة قدرت أعملها من خلال الفن، رسمت 3 أعمال فنية رقمية “الأمل، الحرية والصرخة” واللي عبرت فيها عن كل الكلام اللي عاوز اقوله بس بالفن.. لغة مش محتاجة كلام".

وأكمل فريد:" بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري أنضمولي للحملة لدعم غزة في الفترة من 7 إلى 16 نوفمبر 2023".