نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الفيلم الهندي "Tiger 3" في دور العرض المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد صناع عمل الفيلم الهندي tiger 3 لطرحه في دور العرض المصرية وذلك بالتزامن مع عرضه في الفيلم يوم 15 نوفمبر الجاري.

والفيلم من بطولة سلمان خان وهو الجزء الثالث من سلسلة tiger والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرح الجزء الأول لها، وقد كشفت الشركة المنتجة عن ضيوف شرف الفيلم وهما شاروخان بشخصية باثان التي قدمها في فيلمه "Pathan" الذي عرض مؤخرًا، والنجم هيريثيك روشان بشخصية كابير والتي قدمها في أحد أفلامه الشهيرة عن الجواسيس.

سلمان خان يبدأ الترويج لفيلمه الجديد:

وفي سياق آخر بدء الفنان الهندي سلمان خان حملة الترويج لفيلمه "tiger3"، وظهر سلمان خان أثناء الترويج للفيلم وهو يرتدي الكوفيه الفلسطينية، والذي أعتبرها البعض دعم للقضية الفلسطينية وما يعانيه الآن من حرب مع الإحتلال، والبعض الآخر قال إنه جزء من الترويج وخاصة أن سلمان كان يرتدي نفس الكوفيه في الجزئين الأول والثاني من الفيلم وخلال أحداثه.

كما عبر النجم الهندي سلمان خان عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حاز بها الإعلان التسويقي لـ فيلمه المنتظر "tiger 3"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات المصغر أكس "تويتر سابقًا".

منشور سلمان خان:

وكتب:" أنا فخور للغاية بسلسلة #Tiger.. تم تنفيذ طريقة الإعلان عمدًا لأخبار الناس إلى أين تتجه شخصية تايغر والسلسلة بأكملها! أنا سعيد للغاية على كل الحب الذي رأيته من قبل الجمهور، الآن أنا لا أستطيع الانتظار لأعرض لكم الإعلان الرسمي"

وفي سياق آخر قد طرح النجم سلمان خان وفريق عمل فيلم " tiger 3" تيزر الفيلم في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

تفاصيل فيلم tiger 3:

ويشارك في بطولة العمل كل من سلمان خان عودة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي، ومشاركة عمران هاشمي في دور رئيسي، بجانب مجموعة من نجوم الهند وضيوف الشرف

والفيلم تنتجه شركة الإنتاج السينمائي Yash Raj Films وهو من إخراج كل من Kabir Khan و Ali Abbas Zafar.

ويذكر أن آخر ظهور للنجم سلمان خان كان من خلال مشاركته في حفل أفتتاح موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.