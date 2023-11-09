انت الأن تتابع خبر فيدرا تنهار أمام الجميع وتبكي بحرقة شديدة وتوجه رسالة لهذا السبب المفجع.. حسبي الله ونعم الوكيل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -بعد أن رأينا المشاهد الأخيرة التي حدثت اليوم من مذابح جماعية على أهل غزة، وإنعزالهم عن العالم كله، وهذا ما يخططه العدو الصهيوني من أجل قتلهم جميعاً، فوجئنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالفنانة فيدرا منهارة تماما بسبب هذه المشاهد العنيفة وتوجه رسالة باللغة الإنجليزية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

قالت فيدرا أن أهالي غزة معزولون تماما، وفقدنا الاتصال مع 2.2 مليون شخص في غزة بدون كهرباء ولا ماء ولا انترنت لأنهم يخططون لقتلهم هذه مذبحة مذبحة تحدثوا الآن.

عبر عددا كبيرا من النجوم عن حزنهم الشديد بسبب قصف غزة وقالت إيمان العاصي "غزة الآن تحت قصف شديد"

وتابعت "مع انقطاع تام للكهرباء والانترنت لا يوجد أشقاء يا فلسطين خذلكم الجميع، أشعر بالعجز والذل والقهر"

وأضافت "سيكتب أساميكم جميعا في التاريخ والتاريخ لا يرحم متخاذل سامحونا نحن كشعوب لا نملك من أنفسنا شيء".

أما نادين نجيم قالت "ليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ! لا كهربا ول امي ولا أكل ولا شبكة اتصالات! وقصف جوي وبري وبحري! السماء تمطر نار وصواريخ! أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هل عدوان و هل مجزرة يلي عم تصير!".

كانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.