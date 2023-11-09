ويجز عن القضية الفلسطينة: إحنا نقدر نموت الإرهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر مطرب الراب ويجز فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وتحدث ويجز في الفيديو أحداث القضية الفلسطينية، وذلك في أثناء إحيائه لإحدى حفلاته في كندا.

وقال ويجز، “معظمكوا عايش هنا، وبيحتكوا مع اللى جمبيهم أو اللي ميعرفوش أصلًا، فأتمنى إن يكون كل حد عنده نفس الدافع اللى جواك ده، وإن يكون اللى بيقهرك إن فى ناس معندهاش أدنى إحساس بالمسؤولية، وفى ناس ماتعرفش أي حاجة عن اللى بيحصل، وناس فعلًا مغيبة، ولكن وسائل الإعلام مش بتوصل الحقيقة، وده شيء مش جديد، بس إحنا أكيد نقدر نموت الإرهاب”.

وعلق السيناريست تامر حبيب، على موقف ويجز من القضية الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب تامر حبيب: "روح يا ابني، ربنا يحفظك ويحميك ويحبب فيك خلقه كمان وكمان".

موقف حبيب من اعتذار سلام عن زواج اصطناعي

حرص السيناريست تامر حبيب على توضيح موقفه، من مهاجمة الفنان محمد سلام، بعد اعتذاره عن المشاركة في عرض مسرحية "زواج اصطناعي"،.



وكتب تامر حبيب منشور يوضح فيه موقفه من المنشور السابق والذي اعتبره البعض أنه يهاجم من خلاله محمد سلام عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلًا: "عايز بس أوضح إني لما كتبت البوست ده، ماكانش قصدي حد بعينه، وأخص بالذكر صاحبي محمد سلام، اللي أنا واثق ومتأكد أنه عمره ما كان من هواة الدعاية ولا المنظرة والادعاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ليا الحق اني اعترض علي قراره أو وجهة نظره لأنه عنده مطلق الحرية اكيد".

وتابع تامر حبيب حديثه قائلًا: "و لا قصدت إن لما حد يكون مؤثر ورأيه هاينبه ويحمس الرأي العام ويكشف وضاعة واجرام وزيف ودنائة العدو السفاح، طبعًا ده لازم يتنشر وينتشر في كل مكان، وأنا شخصيًا بأعمل شير لأي فيديو من النوع ده… أنا كتبت البوست السابق لأن بجد الناس بقت واصلة لمرحلة من الغليان والانهيار والكآبة والشعور بالعجز، بما فيهم أنا، خلت اي حد علي شفا الانفجار في أي حد و واختلاف الرأي بين أي حد بقي يفسد ويدمر كل قضايا الود..استرها علينا جميعًا يا رب يا فارج الكرب وكاشف الغمة"

وكان قد وجه السيناريست تامر حبيب رسالة نارية إلى، من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، واعتبره البعض أنه يقصد من خلالها الفنان محمد سلام، مما أشعل حالة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذين قاموا بدعم محمد سلام بعد تضامنه مع القضية الفلسطينية واعتذاره عن مسرحية "زواج اصطناعي".