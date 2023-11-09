انت الأن تتابع خبر رحمة حسن تفتح النار على العالم والدول العربية.. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة رحمة حسن، عن حزنها الشديد من الدور العربية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت: مفيش عدل ابدًا، دول كبيرة متستاهلش غير ضرب الجزم، وليها مكانة كبيرة معندهمش قلب، ولا أي دين، ولا إنسانية، عالم كبير ظالم، الواحد مش مستغرب دي الحقيقة".

وأضافت: العالم كله عايز يتغير من أول وجديد مفيش رحمة، مفيش إنسانية، مفيش عدل، دول كبيرة مش بنسمع صوتها غير في الهايفة اتفو حقيقي مايستحقوش أي احترام ربنا أكبر من أي حد".

رحمة حسن: هقفل حساب الانستجرام غصب عني بشوف حاجات توجع القلب

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رحمة حسن مسلسل إيجار قديم، بطولة كلا من: محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، شريف منير، فيدرا، حازم سمير، ميمي جمال، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، بسمة داوود، تأليف عمرو الدالي ومن إخراج طارق رفعت.