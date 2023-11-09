انت الان تتابع خبر صدمة موجعة.. بتر ساق بيومي فؤاد وتركيب قدم صناعية له بعد خلافه مع محمد سلام تبكي قلوب الجميع!! صورة أحرقت السوشيال ميديا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد ضجة خلافه الكبير مع محمد سلام، ضجت صورة للفنان بيومي فؤاد وهو ممد على سرير وجسمه ملفوف بالكامل بشاش طبي وجبس وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور للفنان بيومي فؤاد يظهره فيه وهو يتحرك بشكل صعب ، الأمر الذى دفع الجمهور للاعتقاد أن الفنان القدير يعيش بقدم صناعية بعد بتر ساقه.هذه الصورة أثارت قلق الجميع الأمر الذي جعل جمهوره يعتقد أن ساقه قد بترت وأنه يعيش بقدم صناعية ويتعايش مع الوضع.

وفى الحقيقة هذه الصور التقطت له في عزاء زوجة الفنان خالد زكي قبل أشهر هو يتحرك بشكل صعب ويتوكأ على عكاز لكن لم يصب بكسر في قدمه ولا ببتر فيها.

وحضر “بيومي” العزاء وهو يتكأ على عكاز وظهر بوزن زائد بجوار الفنان محمد الصاوي.