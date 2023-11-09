انت الان تتابع خبر مي فاروق تعلق على حادث طابا.. لن تتوقعوا ما قالته؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار حادث وقوع الطائرة الموجهة بجانب مستشفى طابا يوم أمس الجمعة غضب الفنانة مي فاروق، فعلقت عليه عبر حسابها على منصة "إكس".

وقالت: "وده بالغلط كمان؟؟ هي مصر اللي تعباكوا قوي للدرجه دي. من كم يوم صاروخ غلط والنهارده ايه؟".

وفي تفاصيل الحادث، أصدرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على فيسبوك بيانا عن الحادث.

وجاء فيه: "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا".

وأضاف: "أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد ( 6 ) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة .. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

وكانت مي فاروق شاركت جمهورها عبر حسابها على Instagram بيان أعلنت فيه إلغاء جميع حفلاتها الفترة القادمة.وتابعت: "كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة".

وأكملت: "أناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوى الناعمة في مصر والوطن العربي للتكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة … سلاما إلى فلسطين".