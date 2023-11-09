ويجز يوجه رسالة بحفل كندا: الإعلام يكذب عليكم.. غزة تتعرض لإبادة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:29 صباحاً - وجهه مطرب الراب ويجز، رسالة باللغة الإنجليزية لجمهوره الكندي، وذلك خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بمونتريال كندا.

وحرص مطرب الراب ويجز على دعم الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل، معربًا عن استيائه الشديد لما يفعله جيش الإحتلال ضد أهالي غزة، وقال ويجز في حفله بمونتريال بكندا: الإعلام يكذب عليكم وأنا أعلم أنها ليست مفاجأة لبعض الناس ولكن هناك إبادة جماعية في غزة.

وأضاف ويجز: معظمكم عايش هنا وبيحتك مع اسمهم إيه واللي جمبيهم أو اللي ميعرفوش أصلا فأتمنى كله يبقى عنده الحاجة اللي بتقهرك إن في ناس معندهاش أدنى إحساس بالمسئولية ومتعرفش حاجة عن اللي بتحصل وبجد مغيبة.

وختم ويجز حديثه: هل نحن ندين الإرهاب؟ نعم نحن ندين الإرهاب وقتل أكثر من 2000 طفل وندين أفعال أمريكا وإسرائيل والفصل العنصري ضد فلسطين.

الجدير بالذكر أن ويجز قد عبر عن دعمه لمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي منذ أيام وقال ""دورنا أكبر بكتير مما نظن، مش لازم فلوس قهوتي تروح لإسرائيل، أو تروح لجيش معين، أنا بحاول اشرب كوباية قهوة وحد غيري تاني ينتفع، 2 مدنيين بنحاول نشتري شيء، وليه الناس عمالة تدفع فلوسها لإسرائيل عشان تقتل مجموعة من المدنيين".