في ذكري ميلاده تعرف على قائمة الاغاني لأبو السعود الإبياري

القاهرة - محمد ابراهيم -

يتزامن اليوم الخميس ذكرى ميلاد واحد من أبرز ما انجبته مصر بأعماله القوية، والمختلفة فقد حصل أبو السعود الإبياري على عددة ألقاب أبرزها موليير الشرق وأستاذ الكوميديا والنهر المتدفق وجوكر الأفلام ومنجم الذهب والجبل الضاحك، وأصبح أبو السعود الإبياري أكبر مؤلف له عدد من أفلام السينما المصرية، حيث ألف أبو السعود الإبياري أكثر من 500 فيلم.

من هو أبو السعود الإبياري؟



السعود الإبياري هو كاتب سيناريو ومؤلف أغاني وكاتب صحفي مصري ولد عام 1910 بحي باب الشعرية بالقاهرة. كتب أبو السعود الإبياري الزجل وهو طفل في مجلة الأولاد وأعجب بالكاتب الكبير بديع خيري كزجال ومؤلف مسرحي وتتبع خطاه وشجعه بديع وكان أول مونولوج يكتبه أبو السعود الإبياري هو بوريه من الستات للمونولوجست سيد سليمان وحقق نجاحًا كبيرًا وكتب إسكتشات فكاهية لفرقة بديعة مصابني وأول رواية إوعى تتكلم عام 1933 وانطلق قويًا متدفقًا غزير الإنتاج يستمد قوة إبداعاته من المفردات اللغوية التي يرددها الناس في الشوارع والحارات والمقاهي حيث كان يجلس في كازينو بديعة يدخن الشيشة.

تعرف على أبرز اغاني أبو السعود الإبياري



ولأبو السعود الإبياري عدد كبير من الأغاني الشهيرة والذي تعدى الثلاثمائة أغنية ومنها: يا نجف بنور يا سيد العرسان لعبد العزيز محمود، يا وله يا وله لعبد الغني السيد، البوسطجية اشتكوا لرجاء عبده، تاكسي الغرام لعبد العزيز محمود، واحد إتنين لشادية، استعراض العقلاء لإسماعيل يس، عاوز أروَّح لسعاد مكاوي، سلم علَّي لليلى مراد، لقيته وهويته لشادية، يا عوازل فلفلوا لفريد الأطرش، فستان الزفاف والطرحة لشادية، إحنا التلاتة سكر نباتة للثلاثي شادية وإسماعيل يس وشكوكو وغيرها من الأعمال.

ومن أبرز أفلامه لو كنت غني، شارع محمد علي، وطاقية الإخفاء، وأحب البلدي، ورجاء والحب الأول والجنس اللطيف والآنسة بوسة وتاكسي حنطور والحظ السعيد والبني آدم والقرش الأبيض وحسن وحسن، عودة طاقية الإخفاء، والمغني المجهول، وليالي الأنس، وقلبي دليلي، وسلطانة الصحراء وجوز الاتنين، وجحا، والسبع بنات، والستات عفاريت وغيرها من الأعمال التي تركت أثرا واسعا في قلوب جمهوره.

وفاة أبو السعود الإبياري

توفي الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري في 17 مارس 1969.

