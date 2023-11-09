كريم فهمي وصبا مبارك يجتمعان في 220 يوم



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع الفنان كريم فهمي الحماس والنشاط لجمهوره من خلال خوضه لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "220 يوم" بالتعاون مع الفنانة صبا مبارك،

يأتي هذا بعد نجاحه في مسلسل "الكتيبة 101" الذي شارك فيه في الموسم الرمضاني السابق بجانب آسر ياسين وعمرو يوسف.

تعرف على أحداث مسلسل 220 يوم

ستدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، وسيتألف من 15 حلقة. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل، ولكن تم التعاقد مع صبا مبارك لتشارك في البطولة إلى جانب كريم فهمي.

ومن المثير للاهتمام أنه سيتم إعادة تعاون كريم فهمي وصبا مبارك مرة أخرى في هذا المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "حكايات بنات" الذي تم عرضه في رمضان 2017. وقد جمع المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم بما في ذلك ريهام أمين وحورية فرغلي ودينا الشربيني وحنان يوسف وياسر علي ماهر، وقد تم تأليفه بواسطة باهر دويدار وإخراج مصطفى أبو سيف.

آخر أعمال كريم فهمي

والجدير بالذكر آخر أعمال كريم فهمي مسلسل "حدث بالفعل" وقد قدم حكاية قرض شخصي فيه، وشاركه في بطولته ند موسى ومحمود عبد المغني. المسلسل من تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جمال (كريم فهمي) الذي يتعرض هو وأسرته لحادث سير أثناء سفرهم،وبعد استيقاظه في المستشفى، يجد جمال نفسه وحيدًا دون وجود أفراد عائلته، وبالرغم من محاولاته لإثبات وجودهم، تخبره الإدارة بأنه دخل المستشفى بمفرده. تتمحور الأحداث حول رحلة جمال في البحث عن عائلته وكشف سر اختفائهم.