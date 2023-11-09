تعرف على إيرادات فيلم A Haunting In Venice

القاهرة - محمد ابراهيم -

استطاع فيلم A Haunting In Venice أن يكسر حاجز التوقعات إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية، حيث بلغت الإيرادات نحو 120 مليونا و774 ألف دولار منذ طرحه يوم 15 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.

ووصلت الإيرادات A Haunting In Venice بين 42 مليونا و338 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و78 مليونا و435 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.



تعرف على شخصية أمير المصري في A Haunting In Venice

ويجسد أمير المصري فيه بدور أليساندرو لونجو، وهو رجل يأمل في لفت انتباه هيركول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي يتعلق بعائلته.

أبطال فيلم A Haunting In Venice



يتميز الفيلم "A Haunting In Venice" بطاقمه النجومي الذي يضم كل من كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، وأمير المصري. يدور الفيلم حول جريمة قتل غامضة، حيث يحضر المحقق المتقاعد هيركول بوارو جلسة تحضير أرواح تُسفر عن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة لكشف اللغز كما يفعل في مغامراته السابقة.

تم عرض الفيلم أولًا في مصر والدول العربية، وشارك النجم أمير المصري في الفيلم بصفة ضيف شرف. يُعتبر "A Haunting In Venice" جزءًا من سلسلة أفلام المحقق هيركول بوارو المستندة إلى قصص أجاثا كريستي.