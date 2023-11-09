مسلسل حد فاصل.. عمرو عبدالعزيز يروج لحكاية "البحث عن فتيحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان عمرو عبدالعزيز بالترويج لحكاية البحث عن فتحية من حكايات مسلسل حد فاصل، بطولة الفنان نضال الشافعي، ومن المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.





منشور عمرو عبدالعزيز

وشارك عمرو عبدالعزيز جمهوره صورة من كواليس تصوير حكاية البحث عن فتحية وظهر فيها خلال كواليس العملبرفقة الفنان نضال الشافعي، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتانستجرام.





وعلق عمرو عبدالعزيز على الصورة قائلا: مسلسل حد فاصل حكاية البحث عن فتحية قريبا.

أبطال حكاية البحث عن فتحية

ويشارك فى بطولة الحكايه كل من الفنان صبرى عبد المنعم، إيمان سلامة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، ياسر الزنكلونى، من تأليفمحمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

مسلسل حد فاصل





مسلسل "حد فاضل" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية تدور فى 5 حلقات بأبطال مختلفين، وتم الانتهاء من تصوير أولحكايتين هما "خيال علمى" بطولة إدوارد، نانسى صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعفاف رشاد، و"بنات السباعى" بطولةريم البارودى، محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل.

آخر أعمال عمرو عبدالعزيز

ويذكر أن آخر أعمال هو مشاركته في مسلسل الليلة كبيرة، الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.





ومسلسل الليلة الكبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجومالفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلي.





أبطال مسلسل الليلة الكبيرة





وشارك في بطولة العمل الفنانه مها أحمد، ومحمد طعيمة، وعبدالرحمن ظاظا، ولؤي شوكت، وأحمد التهامي، ومحمد يوركا، وزينة منصور،وحمدي هيكل، ومصطفى يوسف، ومحمد السعدني، ومحمد حزين، ومراد فكري صادق، ونشوى بلال، وساندي مراد، ومنى جاد، وهشامشرف، ومحمود فايز، وغيرهم من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني.