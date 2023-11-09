انت الان تتابع خبر هذه الطفلة البريئة صارت فنانة لكنها لاتعرف القراءة والكتابة ولاتعلم أي شيء عن الأفلام العربية.. المفاجأة انها زوجة فنان شهير!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت صفحات فنية الحديث عن صورة الطفلة التي أصبحت فنانة شهيرة اثارت الجدل بشخصيتها، حيث تبين انها لاتعرف القراءة ولا الكتابة.

هذه الفنانة اشتهرت من خلال شخصيتها اللطيفة ووجها الطفولي، والذي مكنها من الدخول في عالم الفن والشهرة بسهولة كبيرة، وحصد قاعدة جماهيرية واسعة على مستوى الوطن العربي بأكمله.إنها الفنانة هنادي مهنا ، وهي ابنة الملحن القدير هاني مهنا من سيدة فرنسية، ولدت هنادي في 28 يوليو من عام 1997 م في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، التي عاشت وترعرعت فيها، ودرست هنادي في مدارس أجنبية، حتى حصلت على شهادة في إدارة الأعمال.

كما إن زوج الممثلة هنادي مهنا هو الفنان المصري أحمد خالد صالح، وهو نجل الممثل الراحل خالد صالح من السيدة هالة زين العابدين. ولد أحمد في 26 نوفمبر من عام 1992 م في دولة مصر، ودرس اختصاص المسرح في الجامعة الأمريكية. وقد تزوج من الفنانة هنادي في عام 2020 م، ولم ينجبا أطفالًا حتى الآن.

هنادي مهنا أستطاعت أن تكون واحدة من نجمات مصر والوطن العربي خلال فترة بسيطة، قدمت العديد من الأعمال الفنية وتميزت بهدوئها وادوارها اللافته.

تعتبر الفنانة هنادي مهنا واحدة من ممثلات مصر اللاتي يتسمن بالجهل الشديد، فقد أكدت في أحد لقاءاتها أنها لا تستطيع القراءة باللغة العربية.

كثير من الجمهور المصري على وجه التحديد من أين خرجت هنادي مهنا، فالمعروف عنها أنها ابنة الموسيقار هاني مهنا، ولا يعتقد أحد أن اسم والدها قد يكون السبب الرئيسي في تصعيدها بهذه السرعة، لكنها المحنة التي تمر بها العملية الفنية في مصر منذ 10 سنوات.ومن خلال لقاء صحفي سابق، كشفت هنادي أنها تقوم بتحويل السيناريو والحوار إلى لغة “الفرانكو” كي تفهم المشهد.

سألتها المذيعة إنجي علي عن الأفلام العربية التي كانت تتمنى أن تجسد فيها شخصية مفضلة لديها، لكن هنادي لم تستطع الإجابة لأنها لا تعرف الأفلام العربية.

وهذا هو أفخر أنواع الجهل، فهي فنانة وممثلة ومن المفترض أن المنتجين يعتبرونها نجمة شابة، لكنها لا تعرف الأفلام العربية، وليس في خيالها أي شخصية تريد أن تجسدها.