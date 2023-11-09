نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج سكوت رايدلي يستغل اضراب هوليوود لمنتجة Gladiator 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استغل مخرج الجزء الثاني من فيلم Gladiator 2، المخرج رايدلي سكوت، ما تمر به هوليوود الآن من أزمة إضرابات، حتى يعمل على مونتاج وتعديل ما تم تصويره من مشاهد للفيلم الجديد.

ووفق موقع "ديد لاين"، فإن المخرج القدير، انتهى من تعديل 90 دقيقة كاملة من وقت الفيلم الجديد، تمهيدًا لعودة المضربين للعمل من جديد على المشروع.

دنزال واشنطن في Gladiator 2

ويُعيد النجم الكبير دنزال واشنطن التعاون مع المخرج ريدلي سكوت في مشروع سينمائي جديد. يأتي هذا بعد أن تمت إضافة واشنطن إلى فريق الأبطال في الجزء الجديد الذي سيكمل قصة فيلم المصارع المشهور، الذي قام ببطولته نجم هوليوود راسل كرو في عام 2000.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، يجري الآن مفاوضات نهائية للانضمام إلى الفيلم الجديد حيث سيلعب الفنان الشاب بول ميسكال دور البطولة، لم تتوافر حتى الآن تفاصيل دقيقة حول قصة الفيلم القادم.

تفاصيل عن الفيلم

تم إعلان رسميًا عن إنتاج هذا الجزء الجديد لاستكمال قصة الفيلم السينمائي الشهير الذي تم إصداره في عام 2000، وعلى الرغم من عدم الكشف تفاصيل الحبكة بعد، يُعتقد أن الفيلم سيروي قصة ابن شخصية القائد الروماني ماكسيموس التي جسدها راسل كرو وفاز عنها بجائزة الأوسكار.

وبالنسبة للجزء الثاني المنتظر من هذا العمل الاستثنائي، لا توجد حتى الآن معلومات محددة تتعلق به،وترددت شائعات في وقت سابق حول احتمال مشاركة كريس هيمسورث في دور ابن شخصية المصارع، حيث يعود للانتقام من الإمبراطور الذي قتل والده ووالدته.