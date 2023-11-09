نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات صادمة لحجم ايرادات The Marvels بعد طرحه بصالات العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من إيرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الأزمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، أن الفيلم من المحتمل أن يحقق ايرادات افتتاحية تترواح بين 60 و80 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.

اعلان ترويجي ختامي

و كشف الإعلان الترويجي الأخير لفيلم "The Marvels" عن عدد من المفاجآت الممتعة لمحبي عالم مارفل السينمائي. تضمن الإعلان ظهور مشاهد من الأعمال البارزة السابقة في عالم مارفل، وهذا بهدف جذب المشاهدين لمشاهدة الفيلم.

من ببين هذه المفاجآت السارة، تشمل عودة شخصية "نيك فيوري" التي يجسدها سامويل جاكسون، وظهور "بري لارسون" في دور "كابتن مارفل".

Echo

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت استوديوهات مارفل عن مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان "Echo"، الذي سيكون جزءًا من عالم مارفل السينمائي المتشعب.

ويميز هذا المسلسل أنه سيكون أول عمل مستقل بذاته من مارفل، دون الحاجة إلى الارتباط المستمر بأحداث الأعمال الأخرى في العالم المارفلي.

"Echo" سيركز على شخصية Echo وشخصية المجرم الشهير "كينج بن" من عالم مارفل المصورة.

أجاثا هاركنز

وأخيرًا، تم الكشف تصميم جديد لمسلسل "أجاثا هاركنز"، وهو تكملة لأحداث مسلسل "واندا فيجن" ضمن عالم مارفل السينمائي.

ومن المقرر عرض المسلسل في المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي، وسيتم بطولته بواسطة النجمة كاثرين هان التي جسدت دور الساحرة "أجاثا هاركنز" لأول مرة في مسلسل "واندا فيجن".