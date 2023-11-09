اليوم.. المنتج جمال العدل يفتح خزائن أسراره في برنامج ”حبر سر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - يحل المنتج جمال العدل ضيفًا على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه المذيعة أسما إبراهيم، ويذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث جمال العدل عن الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية، ورأيه في قائمة أجور الفنانين، وغيرها من المواضيع الشائكة.

كما يتحدث العدل عن تجربة التعاون مع محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم “على الزيرو”، ويوضح سبب عدم تحقيق الفيلم إيرادات من وجهة نظره.

أما في حلقة الجمعة ١٠ نوفمبر، فيكشف العدل خلال الحلقة حقيقة الخلاف بينه وبين النجمة نيللي كريم، بسبب فيلم “على الزيرو”، وترتيب الأسماء مع النجم محمد رمضان على الأفيش والتتر.

كما يوضح أسباب تصريحه باستحالة العمل مع النجم خالد النبوي مرة ثانية بعد تعاونهما في مسلسل “واحة الغروب”.

يذكر أن المنتج جمال العدل قال إنه لم يجد أي ضيق في الاعتراضات التي نالت فيلمه "عالزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، مؤكدًا أن إظهار قضية التجارة بالأعضاء ضمن أحداث الفيلم كان الهدف منها محاربة هذه الظاهرة وليس العكس، وسبق أن رفع على الشركة الكثير من القضايا بعد إثارتنا لكثير من المشاكل المجتمعية.

كما تحدث جمال العدل خلال استضافته في برنامج on set، الذي يعرض على قناة ON الخميس من كل أسبوع، عن علاقته بنيللي كريم، خاصة بعد ما أثير عن مشكلة حدثت بعد عرض فيلم "عالزيرو" وعدم ترويجها له وذلك بعد إعلانه أيضًا أنه سيدخل السباق الرمضاني المقبل بمسلسلات من 15 حلقة، فقررت نيللي المشاركة مع شركة إنتاج أخرى في رمضان المقبل.

وقال العدل إن علاقته مع نيللي كريم لا تتأثر أبدًا بأي خلافات، فهو لم يلحظ أنها لم تروج للفيلم، لكن كل معلوماته أنها كانت في هذا الوقت مسافرة للولايات المتحدة، كما أنه من حق النجم أن يختار ما هو مناسب له.

وعن شراكته مع الفنانة يسرا طوال السنوات الماضية، قال جمال العدل إنه لا يوجد شركة إنتاج في العالم ارتبطت باسم نجم على مدار 20 عامًا كما ارتبط اسم العدل بيسرا، وهي بالفعل تستحق ذلك.

وعن تعاونه مع الفنانة الكبيرة شريهان، أكد أنه بحسب ما صرح شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل، فإن هناك تعاونا مقبلا معها، لكن هذه المرة لن يكون من خلال عمل مسرحي ولكن المفاجأة تكمن في الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجار الإعداد له هذه الفترة.