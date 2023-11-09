وفاة المغني البرازيلي ”دارلين مورايس”.. بسبب لدغة عنكبوت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - أعلنت جوليانى ليسبوا سيلفا زوجة المغني البرازيلى «دارلين مورايس»،عن وفاتة أثر لدغة عنكبوت،عن عمر ناهز الـ28 عاما.

وكشفت جوليانى ليسبوا سيلفا زوجة المغني البرازيلى «دارلين مورايس» في بيان لها عن حادث وفاتة ،قائلة: "أصيب دارلين بلدغة عنكبوت فى وجهه، وبدأت الأعراض بظهور البقع الداكنة على وجه المغني، حيث إنه كان يعاني من رد فعل تحسسي، ما تسبب فى نقلة إلى المستشفى، مع تعرض ابنتى التى تبلغ من العمر 18 لـ نفس المشكلة".

وتابعت زوجة مورايس قائلة: "ومع نقله إلى المستشفى كانت حالته متدهورة، ومع شعوره بتحسن تمت إجراءات خروجه، لكن بعد ذلك تدهورت حالته الصحية من جديد، ما أدى إلى وفاته، مع استمرار تلقى ابنته للعلاج في المستشفى وفى حالة مستقرة".

الساعات الأخيرة في حياة المغني البرازيلي «دارلين مورايس»

وأضافت زوجة مورايس: "لقد شعر بالضعف في جميع أنحاء جسده، وبدأ وجهه فى الشحوب في نفس اليوم".

وأكدت وزارة الصحة بولاية توكانتينز في بيان لها وفاة دارلين، "تم إدخال المريض إلى المستشفى العام بالماس (HGP)، يوم الأحد الخامس من نوفمبر الجارى، وعلى الرغم من جهود الفرق متعددة التخصصات، فقد توفي، ولا يزال السبب قيد التحقيق"، كما جاء في البيان.