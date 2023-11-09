جوينث بالترو تكشف عن الشخص الوحيد القادر على اقناعها للعودة للسينما

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد تركها رسميا العمل في هوليوود، تحدثت النجمة جوينث بالترو عن فرص عودتها من جديد للمشاركة في مشاريع سينمائية قادمة.

ووفق ديد لاين، قالت جوينث ان الوحيد القادر على اقناعها للعودة من جديد للعمل في افلام قادمة، هو النجم روبيرت داوني جونيور، الذي شاركته بطولة أفلام IRON MAN لسنوات طويلة.

يأتي هذا الحوار في وقت ظهور انباء قوية عن عودة مرتقبة لداوني جونيور، مجسدا لشخصية "توني ستارك" بعالم مارفل.

جديد أعمال مارفل

أعلنت ستديوهات مارفل عن العمل التليفزيوني الجديد الذي سيطرح للعرض قريبا ضمن عالمها السينمائي المتشعب، ويطرح بعنوان Echo.

المسلسل، سيكون أول عمل مستقل بذاته تطرحه مارفل، لا يعتمد على الاستمرارية والربط مع الأعمال الأخرى كما جرت العادة بالنسبة لاستديوهات مارفل.

وسيركز المسلسل على شخصية Echo، وشخصية المجرم الشهير من قصص مارفل المصورة، "كينج بن".

مسلسل قادم

وكانت قد أعلنت شركة "ستدويهات مارفل" عن تصميم جديد للمسلسل المنتظر "أجثا هركنيز"، الذي يعتبر تكملة لأحداث مسلسل "واندا فيجن" ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفقًا لتقارير من ديد لاين، يأتي هذا الشعار الجديد كجزء من حملة ترويجية للمسلسل، والذي من المتوقع أن يتم عرضه خلال المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي.

والمسلسل سيكون من بطولة النجمة كاثرين هان، التي أدت دور الساحرة أجاثا هاركنز لأول مرة في مسلسل "واندا فيجن".