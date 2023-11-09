انت الان تتابع خبر بعمر الـ 55 عام..الفنانة نجوى كرم تنهي سنين العزوبية بحفل زفاف "عالمي" والجمهور مصدوم.. لن تصدقوا من هو العريس والمفاجأة النارية في جنسيته! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صفحات فنية مهتمة بأخبار نجوم الفن على مواقع التواصل الإجتماعي عن زواج شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في سن الخامسة والخمسين في خبر فاجئ جمهورها ومحبيها.وتناقلت تلك الحسابات خبر زواج نجوى كرم من رجل أعمال خليجي ثري في حفل زفاف أسطوري فيما لم يتم التأكد من تلك المعلومات حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، خرج الإعلامي اللبناني إيلي باسيل لمتابعيه في بث مباشر ظهر فيه وهو يطلق الزغاريد ويكشف عن هوية زوج الفنانة اللبنانية نجوى كرم المستقبلي، و ذلك بعد الحديث عن قصة الحب الجميلة التي تعيشها الفنانة نجوى مع شاب خليجي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيراً لباسيل وهو يزغرد لـ”شمس الأغنية اللبنانية”، زاعماً أن حبيبها هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، ويصغرها بـ 15 عاماً.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التسريبات التي أطلقها باسيل، وعبّر الكثير منهم عن سعادته بهذا القرار، متمنّين لنجوى كرم السعادة الدائمة في حياتها الزوجية الجديدة.

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية أول من سرّب معلومات عن زواج نجوى كرم، وبأنها تعيش قصة حب حقيقية مع شاب خليجي محترم، من دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.

يذكر أن نجوى كرم عمرها 55 عاما، حيث ولدت في 26 فبراير 1968 وسبق لها الزواج مرة واحدة من المنتج ومتعهد الحفلات يوسف حرب، واستمرت بشكل سرى، إلى أن تم الإعلان الرسمي عنها، ولم يثمر زواجهما عن أي أطفال.