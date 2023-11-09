انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. تأجيل حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في الكويت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر عن تأجيل الحفل تضامنًا مع فلسطين، وكان من المقرر إحياءه يوم 9 نوفمبر الجاري.

وبذلك تنضم شيرين عبد الوهاب إلى قائمة الفنانين الذي أجَّلوا أو اعتذروا عن فعاليات فنية بسبب أحداث غزة.وكانت طرحة الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية "عودتني الدنيا"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي، وسوف يتم طرح الأغنية خلال الأيام القادمة.