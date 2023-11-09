نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخلة خاصة لسلمان خان في فيلم Tiger 3 ستكون مدتها 10 دقائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل تخص فيلم Tiger 3 للنجم سلمان خان، حيث كشفت مصادر مطلعة عن أن خان سيكون له دخلة بمشهد حركة يستمر لمدة 10 دقائق متواصلة من عمر الفيلم.

ووفق انديا توداي، الفيلم حتى الآن تحيط به العديد من الأنباء الإيجابية التي ستجعله مميزًا ويدفع الجمهور لمشاهدته.

ومن المقرر طرح الفيلم للعرض في صالات العرض الهندية بتاريخ 12 نوفمبر الجاري.

هيرثيك روشان

وتقترب نبوءة الربط بين عوالم أفلام بوليوود "باثان" لشاه روخ خان و war لهيرثيك روشان، و Tiger 3 لسلمان خان.

وستكون بداية الربط، بظهور الثلاثي معا في أحداث فيلم Tiger 3 المرتقب لسلمان خان، والذي يعود خلاله لتجسيد شخصية المقاتل الشهير عبر الحدود.

حجز سينما iMax

و الترقب كبير لإصدار الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Tiger"، والذي يتميز بوجود النجم الكبير سلمان خان، ومن المتوقع أن يقوم منتجو الفيلم بحجز جميع دور العرض السينمائي بتقنية IMAX لعرضه، وذلك للمنافسة بقوة في ساحة السينما.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "India Today"، فإن الفيلم الجديد "Tiger 3" لن يترك أي دار عرض IMAX لعرض فيلم "The Marvels" ضمن عالم مارفل السينمائي. هذا بسبب أن من المتوقع أن يتم طرح الفيلمين في نفس التوقيت خلال شهر نوفمبر المقبل.

إنطلاق الترويج

وبدأت الحملة الترويجية للفيلم بإصدار الإعلان التشويقي الأول لأغنية ترويجية بعنوان "Leke Prabhu Ka Naam"، وتم الإعلان عن موعد طرح هذه الأغنية على منصة YouTube في 23 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يؤدي هذه الأغنية المغني الهندي أرجيت سينغ، بالإضافة إلى المشاركة الصوتية للمغنية نيكيتا جاندهاي.

تم حل الخلاف الذي كان مستمرًا لمدة تسع سنوات بين سلمان خان والمغني الشاب أرجيت سينغ، حيث تم الإعلان بشكل رسمي أن سينغ سيكون المغني الرئيسي لإحدى الأغاني الترويجية الرئيسية للفيلم الجديد "Tiger 3".