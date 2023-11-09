انت الان تتابع خبر الفنانة"وفاء عامر" تخرج عن طورها وتنفعل بسبب الهجوم على محمد صلاح: محدش يجيب سيرته أنتوا مش عارفين هو بيعمل إيه... والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أظهر مقطع فيديو، انفعال الفنانة المصرية وفاء عامر بسبب الهجوم على لاعب ليفربول محمد صلاح ةقالت عامر في مقطع فيديو: أنتوا مش عارفين هو بيعمل إيه ولو سمحتم محدش يجيب سيرة محمد صلاح، وجاء ذلك خلال مشاركتها في التضامنية مع غزة بنقابة المهن التمثيلية المصرية.

الجدير بالذكر أن الجماهير قالت لمحمد صلاح من المدرجات "ميعرفش يلعب" خلال مواجهة المنتخب المصري الودية أمام نظيره الجزائري استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.