أحمد عز يقترب من الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد ”فرقة الموت”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 10:32 صباحاً - أوشك النجم أحمد عز على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "فرقة الموت"، الذى يقدم فيه دوراً مهماً فى أحداثه، من إخراج أحمد علاء، حيث يتبقى للفيلم ما يقرب من 10 أيام وينتهى تصوير العمل بالكامل، وكان أحمد عز قد بدأ تصوير العمل في 10 أكتوبر الماضى، بمشاهد مختلفة في أحداث الفيلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى ديكورات مختلفة مع مخرجه أحمد علاء.

فيلم "فرقة الموت" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.