11 نوفمبر .. مسلم يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 10:32 صباحاً - يستعد المطرب مسلم لإحياء حفل غنائي يوم السبت المقبل 11 نوفمبر على مسرح ساقية الصاوى فى تمام الثامنة مساءً، كما تم طرح تذاكر حفل مسلم بسعر موحد 250 جنيهًا.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للمطرب مسلم تحمل عنوان غيرك حاول، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والعديد من المنصات الرقمية.

الأغنية تعتبر التعاون الأول بين مسلم وروتانا بعد انتهاء الخلافات بين مسلم ومنتجه الأول سلطان الشن، والذى قام بتقديم شكوى ضده فى نقابة المهن الموسيقية لعدم التزامه ببنود التعاقد المبرم بينهما.