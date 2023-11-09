سوني تستعد لإنتاج نسخة سينمائية حية من لعبة The Legend of Zelda

القاهرة - محمد ابراهيم - واحدة من أشهر ألعاب الفيديو التي طورتها شركة نينتيندو اليابانية، وهي لعبة The Legend of Zelda، ستتحول قريبًا إلى عمل سينمائي حي.

وذلك وفق ما ذكرت ديلي ميل، بعد أن أعلنت الشركة اليابانية لتطويير العاب الفيديو عن تعاونها مع شركة سوني لإنتاج النسخة السينمائية من اللعبة.

وسيكون الثنائي المبتكر للنسخة الأصلية من اللعبة مشرفين بشكل مباشر على صناعة النسخة السينمائية المنتظرة منها.

أفلام مستوحاة من ألعاب

تحدد رسميًا موعد طرح أول فيلم سينمائي حي يطرح من لعبة "ماينكرافت" القائمة على الواقع الافتراضي والذي سيكون من بطولة النجم جيسون موموا.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد ستنتجه شركة ورنور بروز، وتحدد رسميا موعد طرحه بتاريخ 4 إبريل من عام 2025 المقبل.

والفيلم تحدد موعد طرحه المستقبلي خلال عامين، بسبب انشغال موموا بمشاريع سينمائية أخرى، أبرزها فيلم أكوامان 2، الذي ينشغل بسببه موموا خلال عام 2023 الجاري يوطرح في 20 ديسمبر المقبل، على ن يبدأ تصوير مشاهد الفيلم في 2024.

ما بعد Slumberland

ومؤخرًا كان قد احتفل النجم جيسون موموا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Slumberland في حضور إعلامي وجماهيري بمدينة لوس أنجلوس.

واقيم العرض الخاص للفيلم بحضور صناع، الذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا ويجسد به جيسون شخصية خيالية.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Slumberland، هو فيلم مغامرات من أعمال شبكة نتفليكس الأصلية، أخرجه فرانسيس لورانس وكتبه ديفيد جويون ومايكل هنندلمان.

والفيلم مقتبس عن القصة الهزلية التي تحمل نفس الاسم، وكتبها "وينزور مكاي"، ويشارك في بطولته جيسون موموار الذي يجسد شخصية باسم "فليب".

ومارلو باركلي التي تجسد شخصية باسم "نيما"، وكايل تشاندلر الذي يجسد شخصية باسم "نيمو الصغير"، بالإضافة للممثل الانجليزي كريس اوداود.