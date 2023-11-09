مجلة "بيبول" تختار باتريك ديمسي كأكثر الرجال إثارة في العالم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة "بيبول" عن اختيار الممثل الشهير "باتريك ديمسي" كأكثر الرجال إثارة في العالم لعام 2023، مع تصدره لغلاف المجلة بعددها الجديد.

ووفق ديلي ميل، تلقى باتريك نبأ تصدره لغلاف المجلة لعدد نهاية العام، خلال حضوره كضيف على برنامج جيمي كيمل.

والنجم البالغ من العمر 57 عامًا، سبق له المشاركة في بطولة عديد من الاعمال السينمائية الناجحة، كان منها فيلم "ميد اوف هونور".

نجوم أغلفة نوفمبر

ومن الإطلالات الأنيقة، ونقلت ديلي ميل لقطات من جلسة التصوير التي أُجريتها فلورنس بيو للعدد المقرر صدوره في شهر نوفمبر المقبل.

سيتمحور هذا العدد حديثًا حول حياة فلورنس ومسيرتها المهنية، ويتضمن أحدث أعمالها كظهورها كواحدة من أبطال فيلم "أوبنهايمر".

مشاريع قادمة

وتشمل مشاريع فلورنس الجديدة أيضًا ظهورها في فيلم "The Wonder"، الذي استُند إلى رواية نُشرت عام 2016، والتي كتبتها المؤلفة إيما دونوهيو.

تحمل الرواية نفس الاسم وتدور أحداثها حول فتاة في سن الحادية عشرة، تتمتع بقوى غير تقليدية تُمكِّنها من البقاء بصحة جيدة رغم امتناعها عن تناول الطعام لفترات طويلة، وهو الأمر الذي لم يجد له المحيطون بها تفسيرًا مقنعًا.

تجسد فلورنس بيو في الفيلم شخصية ممرضة تُدعى ليب رايت، تُرسل للقرية التي تعيش بها هذه الفتاة التي تعاني من هذه الحالة النادرة. تقوم ليب بالتحقيق في الأمر والبحث عن أسباب حالتها الفريدة التي أثارت اهتمام مجال الطب.

يجري الفيلم في العام 1862، وهي نفس الفترة التاريخية التي دارت فيها أحداث فيلم فلورنس السابق مع إيما واتسون وسيرشا رونان.