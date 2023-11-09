مسلسل "جون سنو" أقرب للتأجيل من شبكة HBO

القاهرة - محمد ابراهيم - تلقى عشاق مسلسل "صراع العروش" أنباء جديدة محبطة، بشأن العمل التليفزيوني المشتق من المسلسل، وسيتمحور حول شخصية جون سنو التي يجسدها كيت هارينجتون.

ووفق ما ذكرت "ديلي ميل"، فإن شبكة hbo قررت وضع المشروع قيد التأجيل، بعد تطلعات الجمهور لتصريحات سابقة لهارينجتون بشأن العمل.

والمسلسل، كانت ستدور أحداثه حول الحياة التي انطلق للعيش بها جون سنو، بعد نهاية ملحمة صراع العروش.

مشاريع مهددة

وتشهد العديد من المشاريع التلفزيونية الضخمة تأجيلات محتملة وتغيرات في خطط الإنتاج، وفقًا لتصريحات سابقة من جورج آر آر مارتن، صاحب سلسلة "صراع العروش".

حيث أشار مارتن إلى أن بعض المشاريع القادمة في عالم "صراع العروش" قد يتعرض للتأجيل أو التعليق، ورغم هذا أكد أن إعادة التحضير لهذه المشاريع يمكن أن تتم بنفس السهولة التي تم بها تأجيلها.

وتثير هذه التصريحات مخاوف بين عشاق السلسلة والأعمال المشتقة منها، حيث قد تؤدي تلك التأجيلات المحتملة إلى تعثر إنتاج مسلسلات مهمة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تدور شائعات حول احتمال دمج منصة البث الرقمي HBO Max مع Discovery+ لتشكيل شبكة بث واحدة تحت اسم واحد، وهو الأمر الذي قد يؤثر على المحتوى والمشاريع المستقبلية لعملاء HBO.

أعمال منتظرة

ومن بين الأعمال المنتظرة في عالم "صراع العروش"، نجد مسلسل مشتق يتعلق بشخصية جون سنو (المؤدي لها كيت هارينجتون)، والذي يثير ترقبًا كبيرًا بين الجماهير.

ولا يمكن نسيان الموسم الثاني المنتظر من مسلسل "آل التنانين" والتكهنات المحيطة به، ومن الجدير بالذكر أن جورج آر آر مارتن أعرب عن رغبته في خلق عالم درامي كامل لـ "صراع العروش" يضاهي ترابط شخصياته بنفس السلاسة التي يتميز بها عالم مارفل السينمائي.

على الرغم من الشائعات والتحديات المحيطة بمستقبل هذه الأعمال، لا يوجد حتى الآن مخططات رسمية لإلغاء أي منها. ومع ذلك، يظل من المهم متابعة التطورات المستقبلية في عالم التلفزيون والبث الرقمي لمعرفة ما إذا كان سيؤثر ذلك على مستقبل هذه الأعمال المحبوبة.