نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تطرح البوستر الترويجي لفيلم مايلي بوبي براون الجديد Damsel في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة نتفليكس عن البوستر الترويجي الرسمي، للفيلم السينمائي الجديد للممثلة الشابة مايلي بوبي براون، والذي سيطرح بعنوان Damsel.

ونقلت ديلي ميل، البوستر الترويجي الرسمي للفيلم، الذي من المقرر طرحه للعرض خلال عام 2024 القادم عبر منصة نتفليكس.

هذا الفيلم كان من المقرر طرحه للعرض في اكتوبر من عام 2023، قبل انت تقرر نتفليكس تأجيله.

وداع Stranger Things

تحدثت الممثلة الشابة مايلي بوبي براون عن مسيرتها الفنية وصعودها إلى الشهرة بفضل مسلسل "سترينجر ثينجز" الذي أنتجته Netflix ضمن أعمالها الأصلية.

وفي حوار نقلته صحيفة ديلي ميل، أعربت مايلي عن استعدادها الآن للوداع النهائي لهذا العمل والبحث عن تقديم أعمال سينمائية تعبر عنها بشكل أكبر.

نسخة كارتونية

وأثارت أخبار عن احتمال تأجيل الجزء الخامس المنتظر من مسلسل "سترينجر ثينجز" موجة من الغضب بين المعجبين الذين كانوا يترقبون طرح المسلسل بشغف.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تشير هذه الأنباء إلى أن الموسم الخامس والأخير من المسلسل لن يعرض في عام 2024 كما كان مخططًا له، والاحتمال الأكبر الآن هو أن يتم عرضه في عام 2025، ولكن لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وفيما يتعلق بأخبار أخرى، منحت Netflix الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح "سترينجر ثينجز"، سيكون هذا المشروع أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.

ووفقًا لـ "ديد لاين"، وافقت Netflix على إنتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث مسلسل "سترينجر ثينجز". سيتم إنتاج هذه النسخة الكارتونية من المسلسل بإشراف "إريك روبيلز" كمنتج منفذ، وسيتعاون معه شركة فلاينج بارك.