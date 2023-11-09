تعرف على أسعار تذاكر مسرحية "الحفيد"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المسرح القومي عن عودة مسرحية "الحفيد" بعد فترة توقف طويلة، حيث تم استبدال لوسي بالفنانة سماء إبراهيم في هذا الإصدار الجديد.



تفاصيل أسعار المسرحية.



تكلفة تذاكر مسرحية "الحفيد" تتنوع بين 60 و80 و110 جنيهًا، ويمكن حجز التذاكر فقط من خلال المسرح دون إمكانية الحجز عبر الإنترنت، ويتطلع الجمهور لاستمتاع بعودة هذه المسرحية إلى المسرح القومي لاستعادة الحيوية والروح الفنية.

والمسرحية من المقرر عرضها يوم السبت الجاري الموافق 11 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، لمديرة الفنان أيمن الشيوي.



طاقم عمل المسرحية



أبطال المسرحية يضمون سماء إبراهيم، وعابد عناني، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الآخرين.