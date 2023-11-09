في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير مسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم أحمد السقا التحضير لمسلسله الرمضاني الجديد "العتاولة" المقرر عرضه في رمضان 2024، حيث يبحث عن فنانة شابة لتجسيد دور البطولة النسائية في هذا العمل الذي يشارك في بطولته طارق لطفي وباسم سمرة.



يواصل الفنان أحمد السقا اجتماعاته مع الفريق الإنتاجي للمسلسل، حيث يعمل على إنهاء الترتيبات النهائية، بما في ذلك اختيار الأبطال وتحديد مواقع التصوير، من المقرر أن يبدأ التصوير في منتصف نوفمبر الجاري.



تفاصيل المسلسل

مسلسل "العتاولة" من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، ويضم في طاقمه النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، وباسم سمر،تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويعد هذا العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي بعد مشاركتهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.



فيلم تلج أحمر

تم الإعلان مؤخرًا عن بدء أحمد السقا تصوير فيلم "تلج أحمر"، الذي سيبدأ التصوير في روسيا. يجسد السقا شخصية طيار مدني تُدعى طارق. من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى، ويضم فريق البطولة عددًا من النجوم، بينهم نيللي كريم، شريف منير، ومحمود عبد المغنى. ينتظر الجمهور أيضًا عرض فيلم "السرب" الضخم قريبًا، الذي يشارك فيه السقا مع نيللي كريم وشريف منير، إلى جانب عدد من نجوم السينما المصرية.



ما هي آخر أعمال أحمد السقا؟





يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال