نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم هاني سلامة..فنانون بقدمون شخصية الطبيب النفسي قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عدة فنانون لتجسيد دور الطبيب النفسي في أعمالهم المقبلة، من بينهم هاني سلامة الذي سيظهر كطبيب نفسي في مسلسل "الذنب"، حيث يُصوّر حياة الطب النفسي في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية.

تفاصيل مسلسل “الذنب”

مسلسل "الذنب" يجمع بين نخبة من النجوم، بما في ذلك هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، ريم سامي، طارق النهري، وقصة شاهيناز الفقي، السيناريو والحوار من إبداع رضا عبدالرازق، والإخراج أيضًا له، المسلسل يتألف من 10 حلقات وسيتم عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

من هم أبطال مسلسل "الذنب"؟



ويشارك في بطولة المسلسل مع هاني سلامة ودرة كل من محمد القس، ماجد المصري، طارق النهري، ريم سامي، بسنت شوقي قصة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، والعمل مكون من 10 حلقات.



صابرين طبيبة نفسية في إقامة جبرية



ستقوم صابرين بتجسيد دور طبيبة نفسية في مسلسل "إقامة جبرية"، حيث تلجأ إليها هنا الزاهد لتلقي العلاج. يشارك في بطولة المسلسل أيضًا محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض. العمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ومن المتوقع عرضه قريبًا.



بيومي فؤاد طبيب نفسي



بيومي فؤاد سيقدم دور طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية في فيلم "أسود ملون"، والذي يتناول القضايا بطابع كوميدي. يشارك في بطولته أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، وعدد من النجوم الآخرين. من المقرر عرضه في عيد الحب المقبل، والفيلم من إخراج حسن البلاسي.



ما هي آخر أعمال هاني سلامة؟



وكان هاني سلامة قد شارك في مسلسل "ملف سري "في موسم دراما رمضان 2022، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي، وشارك فيه عدد من النجوم أبرزهم ماجد المصري، نضال الشافعي، مادلين طبر، إيهاب فهمي، عائشة بن أحمد، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حجازي، إدوار، رحمة حسن، محمد التاجي، صفاء جلال، كارولين عزمي، ومن تأليف محمود حجاج، وإنتاج محمد محمدو عبدالعزيز وريمون مقار، وإخراج حسن البلاسي.