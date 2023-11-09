نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير رمسيس يكشف موعد انتهاء تصوير "أنف وثلاثة عيون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج أمير رمسيس عن أحدث التطورات في فيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون"، والذي من المقرر عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقال أمير رمسيس، فى تصريحات صحفية له: أنه اقترب على الانتهاء من عمليات المكساج الخاص بالفيلم، حيث يكون جاهزًا للعرض بعد ثلاثة أيام، ومن المقرر أن تتم مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر ضمن قسم الروائع العربية.

وتابع:“لم يتحدد أى تفاصيل حتى الآن حول سفر فريق عمل الفيلم لحضور مهرجان البحر الأحمر، وهو ما يتم تحديده لاحقًا”.



أحداث الفيلم



"أنف وثلاث عيون" هو فيلم يروي قصة جرّاح تجميل مشهور يلتمس مساعدة طبيبة نفسية لتخليصه من علاقة تسيطر على حياته مع امرأة تصغره بسبعة عشر عامًا. خلال رحلته لفهم سر هذه العلاقة، ينطلق في استكشاف ذاته.



أبطال الفيلم



الفيلم يشارك في بطولته ظافر العابدين، والذي يظهر أيضًا في مهرجان البحر الأحمر مع فيلمه الثاني كمخرج "إلى ابني" في عرضه العالمي الأول. الفيلم من إنتاج سعودي إماراتي، ويستعرض قصة عائلة تواجه تحولات غير متوقعة تؤثر عليها بشكل دائم، بعد عودة أحد أبنائها بعد غياب دام 12 عامًا.



تفاصيل استقالة أمير رمسيس



وأعلن الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الموافقة على استقالة المخرج أمير رمسيس.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قررت تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، إلى أجل غير مسمى.