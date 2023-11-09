نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حنان مطاوع ضيفة برنامج "معكم" لمنى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، اليوم في برنامجها "معكم" الذي يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، الفنانة حنان مطاوع، وسوف تتحدث عن مسلسلها الجديد "صوت وصورة" الذي يُعرض حاليًا على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً.

مواعيد عرض المسلسل

مسلسل "صوت وصورة" يُعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساءً، مع إعادات الحلقات الساعة 2 صباحًا والساعة 1:30 ظهرًا. ويُذاع أيضًا على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، وتُعاد الحلقات الساعة 5 صباحًا والساعة 4:30 مساءً. يتاح أيضًا عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.



طاقم عمل مسلسل "صوت وصورة"



مسلسل "صوت وصورة" يتميز بفريق تمثيل قوي يضم حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، وظهور خاص لعايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، ومشاركة متميزة لناردين فرج ومراد مكرم. من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



قصة مسلسل صوت وصورة



ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

أحداث مسلسل صوت وصورة

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء