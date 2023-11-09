بيومي فؤاد يشارك في فيلم جديد بعنوان "عمو عزيز"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج أحمد السبكي عن مستقبل المشروعات التي تعاقد فيها مع الفنان بيومي فؤاد، والتي يتم التحضير لها في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه يحضر لفيلم سينمائي جديد بعنوان "عمو عزيز'"، ومن المقرر تصويره بعد عودته من السعودية.

أحدث أعمال بيومي فؤاد



ومن ناحية اخري، يشارك بيومي فؤاد، حاليًا بفيلم "وش في وش"، وهو بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في اطار اجتماعي لايت.

كما يشارك أيضًا في بطولة فيلم "العميل صفر"، وهو بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.



مسرحية "زواج اصطناعي"



ويعرض لبيومي فؤاد حاليًا في موسم الرياض، مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل، وهي بطولة مي عز الدين، محمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، بالإضافة إلى عدد من النجوم.