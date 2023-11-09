برع في الأدوار المركبة.. تعرف على أهم الأعمال والمحطات في حياة إياد نصار بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - في يوم 9 نوفمبر من كل عام، يحتفل الفنان الأردني إياد نصار بعيد ميلاده، وهو يعتبر من الفنانين البارعين الذين أثبتوا جدارتهم في الساحة الفنية المصرية، ويتميز بموهبته وقدرته على اختيار أعماله بعناية، ويظهر تنوعه وتغييره في تجسيد الأدوار، وقد حقق شهرته في مصر من خلال مسلسل "صرخة أنثى" عام 2007، حيث لفت الأنظار لأداؤه المميز، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات والمحطات في حياته.

نشأة إياد نصار



إياد نصار ممثل أردني من أصول فلسطينية، بدأ حياته المهنية كمدرس ثم انتقل إلى عالم الفن كمساعد مخرج في العديد من الأعمال الأردنية والسورية.



بداية المشوار..من سوريا لـ مصر



برز إياد نصار بشكل لافت بعد مشاركته في المسلسل السوري "الخليفة المأمون"، حيث شكلت هذه البداية لمساره الدرامي، انتقل إلى مصر وأطلق أولى أعماله بمسلسل "صرخة نملة"، الذي حقق شهرة واسعة،استمر نجاحه مع مسلسل "الجماعة" حيث جسد شخصية مؤسس الجماعة حسن البنا، وحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا ونال إعجابًا واسعًا، مما جعله أحد الوجوه المهمة في الساحة الفنية المصرية.

أهم أعماله

إياد نصار شارك في مجموعة من المسلسلات مثل "الخليفة المأمون"، "الجماعة"، "الفرداوي"، "صرخة نملة"، "المواطن إكس"، "موجة حارة"، "حواديت الشانزليزيه"، "سبع أرواح"، "حجر جهنم"، و"الاختيار". كما شارك في أفلام مثل "مصور قتيل"، "يوم للستات"، "ساعة ونصف"، "تراب الماس"، "الممر"، "كازابلانكا"، "الفيل الأزرق"، "رأس السنة"، و"موسى".

تجربة الإخراج



قام إياد نصار بإخراج 3 أعمال وهم فيلم الرغبة في السقوط عام 2005، ومسلسل العدول 2004، ومسلسل ليل ابيض 2004.

زيجات في حياة إياد نصار

تزوج إياد مرتين الأولى من سيدة اردنية وأثمرت الزيجة عن إيثار وآدم وانتهت بالطلاق ثم تزوج من المصرية شيماء الليثي وأنجب منها ابنه الثالث "نوح.