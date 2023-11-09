فن ومشاهير

برع في الأدوار المركبة.. تعرف على أهم الأعمال والمحطات في حياة إياد نصار بمناسبة عيد ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - في يوم 9 نوفمبر من كل عام، يحتفل الفنان الأردني إياد نصار بعيد ميلاده، وهو يعتبر من الفنانين البارعين الذين أثبتوا جدارتهم في الساحة الفنية المصرية، ويتميز بموهبته وقدرته على اختيار أعماله بعناية، ويظهر تنوعه وتغييره في تجسيد الأدوار، وقد حقق شهرته في مصر من خلال مسلسل "صرخة أنثى" عام 2007، حيث لفت الأنظار لأداؤه المميز، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات والمحطات في حياته. 

0fc92a2a2d.jpg

نشأة إياد نصار 


إياد نصار ممثل أردني من أصول فلسطينية، بدأ حياته المهنية كمدرس ثم انتقل إلى عالم الفن كمساعد مخرج في العديد من الأعمال الأردنية والسورية.


بداية المشوار..من سوريا لـ مصر

 


برز إياد نصار بشكل لافت بعد مشاركته في المسلسل السوري "الخليفة المأمون"، حيث شكلت هذه البداية لمساره الدرامي، انتقل إلى مصر وأطلق أولى أعماله بمسلسل "صرخة نملة"، الذي حقق شهرة واسعة،استمر نجاحه مع مسلسل "الجماعة" حيث جسد شخصية مؤسس الجماعة حسن البنا، وحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا ونال إعجابًا واسعًا، مما جعله أحد الوجوه المهمة في الساحة الفنية المصرية.

907624cec5.jpg

أهم أعماله

 

إياد نصار شارك في مجموعة من المسلسلات مثل "الخليفة المأمون"، "الجماعة"، "الفرداوي"، "صرخة نملة"، "المواطن إكس"، "موجة حارة"، "حواديت الشانزليزيه"، "سبع أرواح"، "حجر جهنم"، و"الاختيار". كما شارك في أفلام مثل "مصور قتيل"، "يوم للستات"، "ساعة ونصف"، "تراب الماس"، "الممر"، "كازابلانكا"، "الفيل الأزرق"، "رأس السنة"، و"موسى".

 

تجربة الإخراج


قام إياد نصار بإخراج 3 أعمال وهم فيلم الرغبة في السقوط عام 2005، ومسلسل العدول 2004، ومسلسل ليل ابيض 2004.

15ab5424c1.jpg

زيجات في حياة إياد نصار

 

تزوج إياد مرتين الأولى من سيدة اردنية وأثمرت الزيجة عن إيثار وآدم وانتهت بالطلاق ثم تزوج من المصرية شيماء الليثي وأنجب منها ابنه الثالث "نوح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا