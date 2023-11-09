وزيرة الثقافة تصدر قرارًا بتعيين عمرو الليثي عضوًا بمجلس أكاديمية الفنون

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وذلك لعضوية مجلس أكاديمية الفنون كعضو من ذوي الخبرة في مجال الثقافة.

تفاصيل تكفل عمرو الليثي بعمرة لعمرو محمد علي

وفي سياق آخر، قال الفنان عمرو محمد علي، في بيان صحفي له إن الدكتور عمرو الليثي قرر التكفل بالمصاريف الخاصة بعمرة له برفقة والدته، وجاء ذلك بعدما طلبها الفنان منه.



وأضاف عمرو محمد علي، إنه سيسافر برفقة والدته لأداء فريضة العمرة يوم 15 نوفمبر الجاري بمساعدة الدكتور عمرو الليثي، الذي تحمل كل مصاريف الرحلة على حسابه الشخصي.

تفاصيل مرض عمرو محمد علي

وكشف عمرو محمد علي، في وقت سابق، أسباب إصابته بمرض التصلب العصبي، أنه أصيب بالمرض بشكل مفاجئ، ولم يكن لديه مؤشر للإصابة بهذا المرض، قائلًا: “المرض ملوش سبب جالي من عند ربنا دون سبب، وأنا راضي وعندي أمل أخف”.

وأوضح عمرو محمد علي:“للأسف مفيش فايدة من العلاج والحالة زي ماهي على الرغم من إني بتابع مع دكتورة متخصصة في مرض التصلب العصبي، وفرصة سفري للخارج ضعيفة لأن لحد دلوقتي مفيش علاج وعندي أمل في ربنا كبير”.