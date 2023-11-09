نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسماء ضيوف شرف فيلم "بلوموندو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك عدد كبير من النجوم كضيوف شرف في فيلم "بلوموندو" منهم آيتن عامر، حمدي الميرغني، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، أوس أوس، بدرية طلبة ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 15 من شهر نوفمبر المقبل.



من هم أبطال فيلم "بلوموندو"؟

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أسامة عبد الله وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

آخر أعمال حسن الرداد في السينما

وقدم حسن الرداد آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر من عام 2021، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ودارت أحداث الفيلم حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.