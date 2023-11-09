نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. "ويزو سكول" الليلة على أفلام ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام 1 الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً، حصريًا ولأول مرة فيلم "ويزو سكول" بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" ومشاركة إسراء عبد الفتاح، سامي مغاورى، عمر خورشيد، علا رامي، رضا حامد، ويناقش الفيلم في إطار اجتماعي أزمة الدروس الخصوصية التي أصبحت تؤرق الأسرة.

تفاصيل فيلم "ويزو سكول"



فيلم "ويزو سكول" يسجل أول بطولة مطلقة للفنانة ويزو في السينمات وهو تأليف مصطفى السبكى وإخراج الراحل على رجب ويشارك في بطولته إسراء عبد الفتاح، سامى مغاورى، عمر خورشيد، علا رامى، رضا حامد وعدد من الأطفال ويناقش الفيلم أزمة الدروس الخصوصية التى أضحت كابوس الأسر المصرية، وتغنى ويزو أغنية بعنوان "الدروس الخصوصية"، ضمن أحداث الفيلم وهي من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أحمد سحاب.

ما هي آخر أعمال ويزو؟

وكان آخر أعمال ويزو في السينما، فيلم "أخى فوق الشجرة" الذي عرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى الماضى، والعمل بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، ياسمين رحمى، حمدى فتحى أبو الريش وضيف الشرف إسلام إبراهيم، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

تصريحات ويزو عن أبطال مسرح مصر

وحلت "ويزو" مؤخرًا ضيفة على برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على قناة cbc، وأكدت أن علاقتها قوية بنجوم مسرح مصر ولا يمكن يختلفوا على أرض المسرح خلال العروض، قائلة: "عمرنا ما نشد مع بعض على المسرح لأننا بنكون على الهواء ولكن نسيان الجمل بيضحكنا وكل واحد منهم له لون".

وأشارت ويزو إلى أن علاقتها بزوجها دائما في مواجهة الشائعات بالاختلاف والانفصال، مضيفة: "ساعات بتطلع شائعات عن علاقتي بزوجي شريف، وارتباطنا كان عجيب ولقينا نفسنا مبدئيا بنتكلم لفترات طويلة في الموبايل وبعدين نخرج مع بعض وبعدها ارتبطنا".

وعن عملها مع النجم أحمد مكي، علقت: "بذلت مجهود كبير في مسلسل خلصانه بشياكه بذلت في مجهود وجالي فيه وتر اكيلس واللبس كان صعب، وعملت مع أحمد مكي دور في الكبير قوي وتعلمت منه مجريش ورا الافيه وقبل الشغل كنا نعمل بروفه لو فيه إفيهات نبدأ نقولها وهو يخدم عليها، والشغل معاه ممتع".